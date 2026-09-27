Депутат Бишофф рассказал, с чего начнется работа АдГ в Саксонии-Анхальт

Депутат АдГ в Саксонии-Анхальт рассказал, с чего начнется работа нового созыва Депутат Бишофф рассказал, с чего начнется работа АдГ в Саксонии-Анхальт

Москва27 сен Вести.Депутат от партии "Альтернатива для Германии" в парламенте Саксонии-Анхальт Франк-Рональд Бишофф рассказал информационной службе "Вести", с чего начнется работа парламентариев нового созыва.

С понедельника 13.00 я являюсь депутатом ландтага Саксонии-Анхальт. Заседание фракции состоится 29 сентября, на нем мы сформируем нашу команду. А потом начнется работа – наведение порядка в земле, как это предусмотрено нашей предвыборной программой заявил Бишофф

Ранее депутат ландтага Саксонии-Анхальт от партии АдГ Деннис Меринг заявил, что большинство депутатов партии "Альтернатива для Германии" являются выходцами из рабочей среды и представляют средний слой населения, что формирует их особый взгляд на нужды граждан.