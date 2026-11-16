Депутат Афонин: молодежь в США не хочет войны, она хочет мира Депутат Афонин: 42% молодежи в США считает советскую модель лучше американской

Москва16 ноя Вести.Молодежь в США все меньше поддерживает курс президента Дональда Трампа: 42% молодых американцев считают модель СССР и Кубы экономически и политически более предпочтительной, чем американскую, а главным союзником США все чаще называют Палестину, а не Израиль. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

Эксперт рассказал, что изучил последние опросы среди молодежи в Штатах. В них Трамп представляется ярым борцом с коммунизмом и социализмом в стране, указал он.

А что говорит американская молодежь? 42% считает модель Советского Союза и Кубы экономически и политически более предпочтительной, чем американскую. За капитализм выступает 28%. Дальше, кто должен в лице американской молодежи быть главным союзником Соединенных Штатов? 38% называют Палестину и лишь 25% – Израиль. Резко поменялось мнение за последнее время. То есть молодежь не хочет войны, молодежь хочет мира заявил Афонин

Ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов заявил, что Демократическая партия смогла с большим разгромом победить в промежуточных выборах в Конгресс США, так как обратила популистскую социально-экономическую риторику американского лидера Дональда Трампа против него самого.