Эксперт рассказал о роли зумеров на промежуточных выборах в Конгресс США Эксперт Козинец: Демпартия победила на выборах в Конгресс США благодаря зумерам

Москва15 ноя Вести.Зумеры проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс США за демократов, поскольку политическая повестка дня республиканцев непопулярна у молодых избирателей, заявил кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Андрей Козинец в интервью ТАСС.

Сторонники президента США Дональда Трампа на выборах ассоциировались у избирателей со всем отрицательным в политике страны, отметил Козинец.

Стоит отметить, что на этих выборах пришло очень много молодежи, очень много зумеров. У зумеров, например, непопулярен Израиль, непопулярна израильская политика, и, соответственно, конфликт вокруг Ирана, который в значительной степени рассматривается как ненужная авантюра для США, следование, опять же, интересам Израиля, а не интересам США, что естественно, тоже усилило позиции кандидата, который продвигает другую повестку приводит ТАСС слова эксперта

Старший научный сотрудник отдела военного анализа аналитического центра Defense Priorities в США Дженнифер Кавана подчеркнула, что в Конгресс США попали демократы и республиканцы более молодого поколения.

Между тем Трамп заявил, что итоги выборов отбросили США в прошлое, призвал не бояться и пообещал "вернуться, став больше и сильнее, чем когда-либо".