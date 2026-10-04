Депутат Асафов: для поставленных перед РФ задач простых решений нет Депутат Асафов рассказал о комплексном решении задач, поставленных перед РФ

Москва4 окт Вести.Для решения комплексных задач, которые стоят перед Россией, нет простых решений. И оценивать ситуацию необходимо не фрагментарно, а в совокупности, заявил депутат Госдумы Александр Асафов в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Разные моменты мы воспринимаем вот фрагментарно, а нужно смотреть на всю мозаику. И когда мы говорим про суверенитет, то мы либо идем по политическим учебникам, либо по внутреннему восприятию. А ведь это сложное понятие. Для собственных политических решений нужна независимая законодательная база. А для этого нужен электоральный суверенитет. И чтобы это функционировало, нужен военный суверенитет. Потому что, если на вашей территории чужие военные базы, то вряд ли вы полностью субъектны в собственных политических решениях. И нужен технологический суверенитет, а для этого нужен свой научный, экономический, финансовый суверенитет заявил он

И здесь, подчеркнул он, вопрос комплексной оптики, а не фрагментарного видения.

Возвращаясь к задачам, которые стоят непосредственно перед нами, - впереди нет простых решений. Мы радуемся собственным удачам во всех направлениях, но то, что предстоит сделать, мне кажется, кратно сложнее, чем то, что сделано на данный момент. И это необходимо, чтобы достичь той самой цели, связанной победой во всех направлениях сказал Асафов

Ранее Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что, если бы не началась СВО, Россия получила бы тяжелый удар.