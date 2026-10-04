Москва4 октВести.Проведение специальной военной операции на Украине было неизбежным событием в 2022 году, заявил Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
2022 год он был неизбежен, потому что если бы мы не начали специальную военную операцию, то бы получили удар и действительно с большими потерями, с большими издержками. Внезапная война всегда более тяжелазаявил он
Парламентарий подчеркнул, что суть СВО не взялась из ниоткуда.
На самом деле, это не начало войны. Война была с 1991 года, по сути, с момента развала Советского Союза. В девяностые годы у нас в каждом министерстве было по западным советникам, в основном американцы. И они решали, как нам жить. Вообще их план был, наверное, разделить Россию и использовать ее для давления на Китай. Как сегодня они используют непосредственно Украинузаявил Саблин
По его словам, все изменилось в 2000 году, когда президентом России стал Владимир Путин.
Шаг за шагом мы начали приобретать суверенитет. Что произошло дальше? "Цветные" революции, нулевые годы. И наша, может быть, проблема, а может быть, и наша сущность, что мы играли по их правилам. Вот Украина - яркий пример. В 2004 году произошел там Майдан, победа "оранжевых", потом пришел обратно к власти Янукович, и, казалось бы, все, Украина — дружественная страна. Но когда Запад посмотрел на это и поднял эскалацию, сделал вооруженный переворот. Наверное, можно было бы и в 2014 году за месяц-два все и закончить на самом деле. Но история не имеет сослагательных наклоненийзаметил политик
Ранее политик Спиридон Килинкаров заявил, что Украину ждет новый майдан, который будет мощнее двух предыдущих.