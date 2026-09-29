Депутат Красов: России нужно производить свое, иначе все достается очень дорого Депутат Красов: РФ нужна технологическая революция, чтобы производить свое

Москва29 сен Вести.России необходимо двигаться к технологической революции, чтобы самой производить то, что необходимо стране. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской депутат Госдумы IX созыва, первый зампред комитета по обороне, Герой России Андрей Красов.

Он напомнил о первоочередных задачах, определенных партией "Единая Россия" как главные.

Это выполнение всех взятых на себя социальных обязательств, включая поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких, это рост экономики страны и третье - это технологическая революция. Надо шаг за шагом выполнять. Мы же не хотим плестись в хвосте государств, поэтому должны сделать все возможное и невозможное, чтобы у нас были и своя техника, и все свое. Потому что испытания, через которые мы проходим, показали: все очень дорого достается, если мы не производим у нас в стране. Очень дорого сказал депутат

Красов отметил уже достигнутые Россией на этом направлении результаты в сфере вооружения и военной техники.

Вооружение и военная техника, которыми обладают сейчас наши Вооруженные силы, или новейшие образцы вооружения и военной техники, которые сейчас поступают на вооружение, по своим характеристикам не только не уступают западным аналогам, а иногда действительно не имеют аналогов на Западе. И часть этого вооружения и военной техники прекрасно себя зарекомендовала в ходе специальной военной операции. Тот же "Орешник", тот же "Кинжал". А не забывайте, что есть еще "Посейдон" отметил депутат

По словам Красова, специальная военная операция (СВО) закончится после достижения ее целей и выполнения всех задач, в том числе денацификации и демилитаризации Украины.

Шаг за шагом мы приближаемся, но хочу попросить в том числе и о поддержке не только участников СВО, но и поддержке призыва президента Российской Федерации: нужно таким образом объединиться, чтобы и выполнять качественно задачи на поле боя, что наши военнослужащие делают, и в том числе качественно выполнять задачи глубоко в тылу, наращивая мощь Российской Федерации не только в военном отношении, не только по выпуску продукции военного назначения, но в том числе выполняя и свой гражданский долг сказал Красов

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой, что инвестиции в России необходимо в большей степени направлять на разработку собственных технологий и проекты, связанные с технологическим суверенитетом.