Депутат Бабаков рассказал, как Россия может противостоять Западу Депутат Бабаков: противостоять Западу Россия может только силой и мощью

Москва17 ноя Вести.Желание Запада уничтожить Россию можно нивелировать только одним – силой и мощью РФ. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков.

При этом депутат уточнил, что враг должен наблюдать силу и мощь России.

Когда мы называем коллективный Запад как некую концентрацию воли и желания уничтожить Россию, это воля и желание, она может быть уничтожена, скажем так, или нивелирована только одним - это нашей силой и нашей мощью. Причем, не потенциально стоящие напротив, а, возможно, примененные. Но насчет применения вы правильно сказали, решение за Верховным [главнокомандующим]. А вот сила и мощь, которую враг может и должен наблюдать — это в наших силах и наших возможностях заявил Бабаков

Ранее он говорил, что Россия может обеспечить безопасность не только себе, но и странам-партнерам.