Депутат Бабаков заявил, что Россия по праву претендует на свой макрорегион Бабаков: Россия по праву претендует на свой макрорегион

Москва22 ноя Вести.Россия – страна, которая по праву претендует на свой макрорегион. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, мир поменялся, и формирование центров влияния, так называемых макрорегионов, сопровождается очень серьезными изменениями во всей жизни человечества.

Сегодня макрорегионы – это будут такие образования, которые на самом деле не будут подстраиваться под события, происходящие в мире, а в значительной степени будут формировать эти события. Я говорю не только про экономику … Этот потенциал экономический, прежде всего, а как следствие, уже и военный, и технологический, и идеологический, он будет так или иначе центром притяжения всех остальных стран сказал депутат

Бабаков отметил, что есть много критериев оценки потенциала государства.

Есть индекс национальной силы … в нем масса критериев … это география, размеры страны, ее потенциалы природных ресурсов, это вооруженные силы, это экономика, это население, это наука и образование. И вот по всему этому перечню критериев формируется вот этот индекс, по которому мы, как Россия, сегодня находимся на третьем месте, по праву … Есть понимание того, что мы в любом случае та страна, которая по праву претендует на свой макрорегион сказал депутат

Ранее Бабаков заявил, что желание Запада уничтожить Россию можно нивелировать только одним – силой и мощью РФ.