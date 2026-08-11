Депутат Барышников обновил возрастной рекорд Кубка России, сыграв в 72 года В Кубке России сыграл 72-летний депутат Заксобрания Петербурга Барышников

Москва11 авг Вести.В Кубке России по футболу был обновлен рекорд самого возрастного игрока, сыгравшего в турнире. Его обладателем стал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников.

Он начал игру в стартовом составе петербургского "Динамо" в матче второго раунда Пути регионов против ФК "10". Чиновник вышел на поле в официальном матче в возрасте 72 лет в качестве капитана.

Ранее рекордсменом Кубка России был бывший председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев. Он сыграл за любительский ФК "Амкал" в 70 лет.