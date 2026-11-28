Москва28 ноя Вести.Заместитель руководителя фракции "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер сообщил о намерении посетить Россию весной. В публикации в соцсети X он отметил, что ждет этой поездки, целью которой назвал дипломатические переговоры и защиту интересов немецких граждан.

Детали визита пока не раскрываются: политик не уточнил ни сроки, ни состав делегации, ни круг возможных собеседников в России. Маршрут и уровень контактов также остаются неизвестными.

Позиция АдГ, к которой принадлежит Фронмайер, строится вокруг нескольких приоритетов: ужесточение миграционного контроля, защита консервативных ценностей и прекращение военной поддержки Украины. Сам депутат в последние месяцы последовательно критикует санкционный курс Евросоюза, утверждая, что ограничения бьют прежде всего по экономике Германии и подрывают конкурентоспособность национальных предприятий.

Поездка заявлена на весну, то есть не раньше марта. К этому времени внутриполитическая ситуация в ФРГ может измениться — многое будет зависеть от результатов выборов и межпартийных консультаций по формированию коалиции. В октябре 2026 года сопредседатель АдГ Алис Вайдель обозначила условие для возможного участия партии в правительстве: полный отказ от поставок вооружений Украине. Тогда же представители партии вновь потребовали отмены антироссийских санкций, ссылаясь на их негативное влияние на благосостояние немецких домохозяйств и компаний.

Канцлер Фридрих Мерц в ноябре 2026 года подтвердил, что Берлин сохранит обязательства по поставкам оружия Киеву в рамках согласованных с партнерами программ. По данным оборонного ведомства ФРГ, с начала года объем военной помощи Украине превысил 7 млрд евро, включив системы ПВО и бронетехнику. Фракция АдГ в Бундестаге последовательно голосовала против выделения этих средств, рассматривая их как нецелевое расходование денег налогоплательщиков.