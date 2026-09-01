Депутат Чепа сравнил нынешнюю Европу с Веймарской Германией Депутат Чепа указал на сходство современной Европы с Веймарской Германией

Москва1 сен Вести.Европа становится все более похожа на Веймарскую Германию своим обнищанием, кризисом элит и неспособностью решать внутренние проблемы. Такое мнение высказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Европа все больше напоминает Веймарскую Германию: обнищание, кризис элит и неспособность решать внутренние проблемы. Как и тогда, вместо признания собственных ошибок все чаще ищут виноватого вовне - теперь в Москве, вплоть до "отмены" русской культуры сказал депутат

Он подчеркнул, что страны Европы беднеют относительно США, а американский финансовый капитал все больше берет контроль над европейскими банками и крупнейшими компаниями.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Евросоюз утратил ключевые преимущества в экономике - технологическое превосходство, доступ к дешевым энергоресурсам, защиту со стороны США - из-за чего проигрывает конкурентную борьбу Китаю.