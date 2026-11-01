Москва1 нояВести.Протесты в Польше будут, но вряд ли они приобретут масштабный характер. Такое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Я пока не вижу серьезного потенциала для мощных уличных протестов... Уличные протесты будут, но точно не в польской политике будут принимать решенияотметил политик
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его политические оппоненты в конфликте вокруг Конституционного трибунала якобы получают поддержку со стороны "армии российских ботов".
30 октября на сайте КС появилось сообщение о приостановке полномочий председателя суда Богдана Свенчковского и назначении Анны Корвин-Петровской новым главой суда. Однако в соцсети X на странице КС заявили, что сайт был незаконно захвачен, а Свенчковский по-прежнему остается председателем.
В ночь на 31 октября протестующие попытались прорваться в здание суда. Часть оппозиционных политиков назвала происходящее попыткой госпереворота. На этом фоне евродепутат Ева Зайончковская-Герник призвала Туска подать в отставку.