Москва9 июн Вести.Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал филькиной грамотой условия по урегулированию конфликта на Украине, которые предложили РФ лидеры стран "евротройки" (руководители Франции, Германии, Великобритании).

По его словам, лидеры "евротройки" по факту являются пособниками международного террориста – главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

Все это филькина грамота и имитация мирной деятельности сказал Михаил Шеремет

Депутат подчеркнул, что Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер говорят о переговорах, чтобы выглядеть миротворцами в своих странах, однако на практике они вооружают киевский режим для нанесения новых ударов по мирным российским городам и населению.

Накануне лидеры стран Великобритании, Франции и ФРГ выступили за активное участие европейцев и США в переговорах с Россией о завершении конфликта на Украине. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров в Лондоне.

В заявлении также перечислен ряд условий для достижения мира на Украине. В первую очередь они призывают к немедленному прекращению всех боевых действий и проведению переговоров на основе сложившейся линии боевого соприкосновения. При этом они выступают против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на "юридически обязательных гарантиях" для киевского режима, которые, по их мнению, среди прочего, должны включать развертывание иностранного военного контингента с участием стран из так называемой коалиции желающих.

При этом в "евротройке" выступают против разморозки и возвращения России ее заблокированных на Западе суверенных активов до окончания конфликта и до тех пор, пока Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине в ходе боевых действий.