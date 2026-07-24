Депутат Госдумы – о словах Трумэна и политике США Депутат Афонин напомнил слова Трумэна про русских и немцев, говоря об Украине

Москва24 июл Вести.Говоря о позиции Вашингтона по Украине, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин в интервью ИС "Вести" вспомнил слова бывшего президента США Гарри Трумэна.

Ровно 85 лет назад, 24 июля 1941 года, Гарри Трумэн, будущий президент Соединенных Штатов, в тот момент сенатор, говоря об уже идущей больше месяца войне нацистской Германии против Советского Союза, сказал, что если будет побеждать Германия, мы должны помогать России, а если будет побеждать Россия, то мы должны помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше сказал депутат

Прошло 85 лет, и ничего системно не изменилось со стороны Соединенных Штатов и американских президентов, добавил Юрий Афонин.

Он уточнил, что США так же, как и 85 лет назад, действуют только в своих интересах, провоцируя и поддерживая конфликты в разных уголках мира.