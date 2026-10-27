Москва27 окт Вести.Депутат Государственной Думы от Республики Крым Михаил Шеремет уверен: европейским лидерам пора отказаться от санкционного давления и разжигания конфликтов – иначе их ждет забвение на обочине истории. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Так парламентарий отреагировал на высказывание Илона Маска. Ранее американский предприниматель в социальной сети X назвал европейцев и неоконсерваторов, ратующих за продолжение украинского конфликта, кровожадными поджигателями войны. Позже Маск признался, что питает "полнейшее презрение" к сторонникам боевых действий, которые не предлагают никаких реальных вариантов урегулирования.

Время политических деятелей, исповедующих политику санкционного давления, войны и железные занавесы, ушло. Поэтому вскоре мы увидим, как история неминуемо выбросит на пыльную обочину истории в забвение очередную плеяду воинственных западных политиканов, отказавшихся слышать и работать в интересах своих граждан цитирует слова Михаила Шеремета агентство ТАСС

Депутат считает, что Запад оказался не способен признавать и исправлять собственные промахи. Это обернулось для него идеологическим расколом и экономическим спадом. Нагляднее всего это видно по масштабным противостояниям в Европе, которые могут перерасти в полноценную гражданскую войну.