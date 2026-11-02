Москва2 ноя Вести.Соединенные Штаты впервые реально надавили на главу киевского режима Владимира Зеленского, показав, что при отсутствии американской помощи украинский фронт быстро обвалится. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

[Зеленский] играет роль Труффальдино из Бергамо, слуги двух господ. Один господин – это Британия, которую он не только боится, но и любит любовью мазохиста. Британия совершенно не заинтересована ни в каких переговорах и ни в каком прекращении войны. Сейчас британская империя испытывает острейший кризис… Они пытаются тушить этот пожар, что называется, встречным огнем, то есть попыткой создать некую новую квази-империю в виде Балтийско-Черноморской федерации сказал Исаев

Парламентарий также отметил, что США, в свою очередь оказали давление на Украину с целью показать, что без их поддержки фронт долго не продержится.

Есть другой, менее любимый господин – это Соединенные Штаты Америки. Впервые США реально надавили на Зеленского. До этого все были разговоры. Даже разоблачения коррупционные, кого на Украине удивишь коррупционными разоблачениями? Что это такое? Ну и ладно. Впервые они показали, что есть точки, где если Америка выключит помощь, все, фронт посыпется, Украина обвалится. И Зеленский был вынужден это признать заявил Исаев

Ранее сообщалось, что Вашингтон заставил Киев приостановить атаки на российские НПЗ.