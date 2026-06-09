Депутат Иванов призвал перенести отдых детей из приграничья в безопасные регионы Депутат Иванов предложил перевести детские лагеря из приграничья на Урал

Москва9 июн Вести.Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru предложил организовать летний отдых детей из приграничных регионов России в более безопасных субъектах страны, включая Урал и Сибирь.

По мнению парламентария, текущая обстановка в приграничных районах делает проведение летней оздоровительной кампании сопряженным с повышенными рисками. В числе таких регионов он назвал Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области.

Иванов отметил, что угроза атак беспилотников и обстрелов требует пересмотра подходов к организации детского отдыха. Он предложил Министерству просвещения, МЧС, Министерству здравоохранения и региональным властям скорректировать планы летней кампании и направлять детей в более безопасные регионы страны.

Надо организовать детский отдых в более безопасных регионах – в средней полосе России, на Урале, в Сибири, где угроза атак минимальна сказал Иванов

Он подчеркнул, что безопасность несовершеннолетних должна оставаться главным приоритетом при организации летнего отдыха. Парламентарий также рекомендовал родителям, планирующим отправить детей на отдых по путевкам, внимательно оценивать условия и при необходимости рассматривать альтернативные варианты размещения.