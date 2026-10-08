Москва8 окт Вести.Россия вопреки всем санкциям выстраивает свою цифровую инфраструктуру, которой можно гордиться. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила депутат государственной думы РФ и журналист Марина Ким.

Я хочу сказать, что помимо того, что это (президент России Владимир Путин – прим. ред.) выдающийся человек и выдающаяся историческая личность, да, это все-таки тот человек, благодаря которому, благодаря его команде, наша страна совершает на самом деле большие прорывы, в том числе в цифровом плане. Вот мы буквально в эти дни проводим большой форум, который называется "Цифровые решения"... Мы обсуждаем, как себя чувствует цифровая отрасль сегодня в эти дни... Я уверена, что, вот, западные аналитики так примолкли и не замечают этого. Но мы доказываем, что, несмотря на все санкции, существующие и будущие, и скрытые, и открытые, мы выстраиваем свою цифровую инфраструктуру, которой можно гордиться заявила Ким

Ранее заместитель председателя правительства РФ, руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на полях IT-форума "Цифровые решения" заявил, что Государственные услуги РФ востребованы за рубежом, скоро эти решения будут экспортироваться в другие страны.