Депутат Кнолль заявил, что южнотирольцы стали жертвами двух диктатур Кнолль: южнотирольцы стали жертвами двух диктатур

Москва7 окт Вести.Южные тирольцы стали жертвами двух диктатур: фашистского режима в Италии и нацистского – в Германии. Об этом ИС "Вести" заявил глава фракции "Свобода Южного Тироля" Свен Кнолль.

Мы, южнотирольцы, стали жертвами двух диктатур: фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии. И мы видели: если бы Гитлер и Муссолини выиграли войну, то сегодня южнотирольцы оказались бы в Крыму. Многие об этом не знают. Существовало соглашение о переселении их в Крым сказал он

Кнолль отметил, что такие примеры показывают, насколько безумно ведется политика и не учитываются интересы меньшинств.

Джорджа Мелони однажды заявила, что южные тирольцы, не желающие считать себя итальянцами, должны исчезнуть через перевал Бреннер. Это и есть концепция изгнания народов сказал депутат

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена зарегистрировать тембр своего голоса для того, чтобы помешать его незаконному использованию при создании фейков с помощью ИИ.