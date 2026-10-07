Москва7 октВести.Итальянская провинция Южный Тироль могла бы стать примером для Донбасса. Об этом ИС "Вести" заявил бывший мэр города Трамин, владелец ресторана "Платенхофф" Вернер Дизертори.
Пусть приезжают, посмотрят. Если бы они изучили наш пример, на Донбассе давно был бы мир. Автономия, культура, язык. Но самое главное – налоги: 90 процентов возвращаются к нам домойсказал он
Ранее глава фракции "Свобода Южного Тироля" Свен Кнолль заявил, что южные тирольцы стали жертвами двух диктатур: фашистского режима в Италии и нацистского – в Германии.