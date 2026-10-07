Вернер Дизертори: Южный Тироль мог бы стать примером для Донбасса

В Южном Тироле предложили Донбассу перенять его опыт Вернер Дизертори: Южный Тироль мог бы стать примером для Донбасса

Москва7 окт Вести.Итальянская провинция Южный Тироль могла бы стать примером для Донбасса. Об этом ИС "Вести" заявил бывший мэр города Трамин, владелец ресторана "Платенхофф" Вернер Дизертори.

Пусть приезжают, посмотрят. Если бы они изучили наш пример, на Донбассе давно был бы мир. Автономия, культура, язык. Но самое главное – налоги: 90 процентов возвращаются к нам домой сказал он

Ранее глава фракции "Свобода Южного Тироля" Свен Кнолль заявил, что южные тирольцы стали жертвами двух диктатур: фашистского режима в Италии и нацистского – в Германии.