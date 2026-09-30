Депутат Колесников: необходимо работать над восстановлением жилья в ЛНР Депутат Госдумы Колесников: важно сделать все для восстановления жилья в ЛНР

Москва30 сен Вести.Важно сделать все для восстановления жилья в ЛНР, заявил ИС "Вести" прошедший в Госдуму кандидат от "Единой России" Денис Колесников.

Политик победил на выборах в Госдуму по Луганскому одномандатному округу, набрав 56,98% голосов.

Сегодня, 30 сентября, День воссоединения наших новых регионов. И хочется в первую очередь поздравить с большим праздником Луганскую Народную Республику и все регионы, которые присоединились, вернулись домой. Это один из счастливых дней в истории наших республик и областей, которые воссоединились. Сегодня первым делом это поддержка специальной военной операции, ребят и их семей. Это очень важно. Во вторую очередь, это восстановление жилья. Все нужно сделать, чтобы люди, утратившие свое жилье, обязательно его восстановили сказал он

Кроме того, указал Колесников, планируется работа над развитием республики.