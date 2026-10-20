Луговой предложил закрыть посольство Британии в РФ в День борьбы с колониализмом

Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в РФ 14 декабря Луговой предложил закрыть посольство Британии в РФ в День борьбы с колониализмом

Москва20 окт Вести.Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой на пленарном заседании палаты парламента выступил с предложением о закрытии посольства Великобритании в России 14 декабря 2026 года.

Хотелось бы обратиться к МИД, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки (международный проект ЛДПР "Бритлаг") 14 декабря – День борьбы с колониализмом сказал он

Ранее сообщалось, что глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум в своем ежегодном отчете с оценками угроз Соединенному Королевству назвал Россию "агрессором номер один" для Великобритании.