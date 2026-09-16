Москва16 сен Вести.РФ, победив в специальной военной операции, следует изменить подходы к стратегическому планированию, в частности, стратегию на британском направлении.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

В свое время СССР способствовал распаду британской колониальной империи. В нынешних условиях следует действовать схожим образом, например, поддержать выход регионов из состава Британии. В качестве основы для проведения такой политики можно рассматривать намерения первых министров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии добиться суверенитета, указал он.

Последние события, я не могу мимо них пройти, связанные с действиями первых министров трех территорий британских: Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. У многих скепсис появляется, многие считают, что это такой инфошум. На самом деле глубокое исследование, глубокий подход к тем проблемам, которые есть в Британии, говорит о том, что вообще-то когда-то Британия, будучи огромной империей, никто бы и не мог подумать о том, что она может когда-то развалиться … Между тремя регионами и самой Англией существуют достаточно большие противоречия. Только надо этим пользоваться наконец-то. Надо не смотреть на это, [нужно] подумать, как мы можем играть в эту игру. У ирландцев так вообще глубокая ненависть к англичанам. … Для себя лично вижу два слабых места у англичан, над которыми нам надо поработать. Начинающееся вот это национальное брожение у них, которое еще раз, я не считаю инфоповодом. И приход [лидера партии Reform UK] Найджела Фаража - еще более национальный деятель казал Луговой

Луговой также предложил выслать из РФ всех британских дипломатов, включая уборщицу. Кроме того, депутат посоветовал британским дипломатам опасаться украинских диверсантов.