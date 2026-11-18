Депутат Москвитина заявила, что вейпы опасны для репродуктивного здоровья Депутат Москвитина: репродуктивное здоровье подростков под угрозой из-за вейпов

Москва18 ноя Вести.Вейпы опасны для репродуктивного здоровья подростков. Об этом в беседе с RT рассказала депутат Госдумы, член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Наталья Москвитина.

По ее словам, ограничение продажи вейпов - это своевременная мера.

Подростки воспринимают вейп как что-то среднее между сигаретами и жевательной резинкой: нечто вкусное, завернутое в красивую оболочку. Вроде бы это не сигареты. Но среди негативных эффектов от употребления вейпов - репротоксическое действие. Через несколько лет сегодняшние подростки не смогут стать родителями заявила Москвитина

Ранее депутат Алтухов рассказал о серьезной вейп-зависимости у подростков.