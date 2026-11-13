Москва13 нояВести.Решение назначить Сергея Корецкого на должность главы правительства Украины было ошибкой. Об этом заявил депутат Верховной рады Михаил Папиев в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".
По словам политика, Корецкий не справляется со своими обязанностями и не обеспечивает выполнения решений в ключевых сферах.
Корецкий занимает пост премьер-министра Украины с 16 июля. В числе своих первоочередных задач он называл подготовку к отопительному сезону и защиту энергосистемы. Тем не менее страна оказалась не готова к зиме, в Киеве "люди сидят без света и тепла по несколько дней", отметил народный депутат.
Кроме того, Папиев упомянул рост стоимости энергоносителей – дизеля, бензина, сжиженного газа. Он добавил, что стабилизировать ситуацию у Корецкого не получается, даже несмотря на опыт работы на руководящих должностях в нефтегазовом секторе.
Ранее замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук призвала граждан Украины готовиться к тяжелой зиме и запасаться водой.