В Раде подозревают, что новый запрет для СМИ на Украине ввели из-за коррупции

Депутат Рады связала запрет на публикацию в СМИ прилетов на Украине с коррупцией В Раде подозревают, что новый запрет для СМИ на Украине ввели из-за коррупции

Москва29 ноя Вести.Депутат Верховной рады Ирина Геращенко задалась вопросом, не связан ли запрет, введенный главой киевского режима Владимиром Зеленским, на публикацию в СМИ последствий ударов по энергетической инфраструктуре на Украине с провалами в строительстве таких объектов и возможной растратой средств.

Не связаны ли новые ограничения с провалами в строительстве защитных сооружений энергетической инфраструктуры? Как общество узнает, куда ушли миллиарды бюджетных средств, были ли выполнены работы и насколько эффективной оказалась защита, если журналисты не смогут это расследовать? написала Геращенко на странице в Facebook (принадлежит запрещенной и экстремистской Meta)

Ранее служащий в Вооруженных силах Украины журналист Юрий Бутусов заявил, что 800 млн гривен из 900 млн гривен, выделенных на защиту энергетической инфраструктуры в Киевской области, разворовали.

28 ноября Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете для прессы освещать последствия атак на объекты критической инфраструктуры.