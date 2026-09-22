Москва22 сен Вести.Президент США Дональд Трамп, подписав закон о санкциях против РФ, развязал себе руки. Об этом ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Для [Трампа] главное здесь не сами санкции против России, а то, что он теперь в соответствии с этим законом получает свободу рук, которую ему стеснил Верховный суд Соединенных Штатов, запретив ему заниматься, например, тарифами, санкциями и так далее. Вот законодатели, в том числе демократы, противники Трампа из одной только русофобии сами дали ему в руки такую возможность теперь … Он только что … сказал, что он его по необходимости применит. Правда, не объяснил, когда и против кого и как сказал депутат

Ранее Трамп подписал с премьерами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном соглашение о размещении войск США на территории острова.