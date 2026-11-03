Депутат рассказал, что россияне могут претендовать на вознаграждение за находку Депутат Чернышов: право на вознаграждение за находку предусмотрено законом

Москва3 ноя Вести.Когда человек находит чужую вещь и возвращает ее владельцу, вопрос вознаграждения обычно остается на усмотрение самого хозяина - кто-то предлагает деньги в благодарность, кто-то ограничивается словами. Однако по закону нашедший имеет право потребовать вознаграждение за находку. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов в разговоре с RT.

Согласно ст. 229 Гражданского кодекса России, размер вознаграждения может составлять до 20% стоимости найденной вещи. Например, если человек нашел и вернул телефон стоимостью 100 тыс. рублей, он вправе претендовать на сумму до 20 тыс. рублей. Это максимальный размер, а не обязательная выплата именно в таком объеме пояснил он

В случае, если не удается договориться о сумме вознаграждения, спор можно разрешить в суде, добавил Чернышов.

Парламентарий отметил, что право на получение вознаграждения за находку сохраняется только при выполнении определенных условий.

По его словам, если человек обнаружил чужой телефон, кошелек или другую вещь, в первую очередь следует попытаться вернуть ее владельцу. Если установить хозяина не удается, необходимо сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления. Тот, кто не заявил о находке или попытался ее скрыть, теряет право на вознаграждение, даже если впоследствии вернет вещь владельцу.

Кроме того, Чернышов напомнил, что предметы, найденные в общественных местах - например, забытые в магазине или кафе, - следует передавать администрации заведения или ответственному сотруднику, а обнаруженные в транспорте - представителю перевозчика.