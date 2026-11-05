При нарушении сроков предоплату за услугу можно вернуть Депутат Чернышов: предоплату за услугу можно вернуть, если нарушены сроки

Москва5 ноя Вести.Предоплату за любые услуги можно вернуть при нарушении оговоренных сроков. Об этом напомнил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

Если исполнитель нарушил согласованные сроки выполнения работы или оказания услуги, потребитель вправе отказаться от договора и потребовать возврата уплаченных денег. Деньги должны вернуть заказчику в течение десяти дней со дня предъявления требования подчеркнул парламентарий

По словам Чернышова, за просрочку тоже предусмотрена неустойка в 3% стоимости услуги за каждый день просрочки, но не более ее стоимости. Исключение - случаи, когда исполнитель доказал, что срок нарушен из-за обстоятельств непреодолимой силы или по вине заказчика.

Другая ситуация, когда заказчик передумал сам, хотя исполнитель готов выполнить услугу. Да, закон разрешает отказаться от услуги когда угодно, но тогда исполнитель может потребовать возмещения понесенных им расходов, подтвердив их документально пояснил Чернышов

По словам депутата, в обоих случаях для возврата денег следует направить исполнителю письменное уведомление об отказе от договора с требованием вернуть предоплату. В документе нужно указать причину отказа, сумму и реквизиты для возврата.