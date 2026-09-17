Москва17 сенВести.Туристы имеют право на полный возврат средств за путешествие за рубеж при изменении туроператором условий договора, отказе в выдаче виз или раннего аннулирования.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Туроператор обязан вернуть деньги в случае изменения условий договора до начала поездки или официального отказа гражданину в визе, а также при запрете на выезд за границу без объяснения причин.
Другими основаниями для возврата является вызов оплатившего поездку в суд в качестве свидетеля, эксперта или потерпевшего.
Шанс вернуть деньги полностью есть в случае аннулирования тура за несколько месяцев до поездки. Каждый случай рассматривается индивидуально, и условия возврата зависят от конкретного договора.
Возвратить деньги за тур при не получится, если он сорвался из-за форс-мажора – закрытия аэропорта, отмены рейса или экстренного закрытия отеля.
Кроме того, возврат возможен в случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране или регионе отдыха.
Ранее жители Ачинска выиграли суд у турфирмы, которая отказалась возмещать ущерб за испорченный отдых.