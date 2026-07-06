Депутат: Россия лучше всех подготовилась к саммиту НАТО Депутат Исаев: Россия разрушила британскую бутафорию в преддверии саммита НАТО

Москва6 июл Вести.Россия разрушила создаваемую Западом и Украиной иллюзию победы в преддверии саммита Североатлантического альянса в Анкаре. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Главным событием саммита НАТО станет столкновение двух мегапартий, на которые расколот сегодняшний Запад: трампистов и глобалистов. В этом смысле ничего нового. Обе партии хорошо подготовились к саммиту, но лучше всех к саммиту НАТО подготовилась Российская Федерация сказал депутат

Он отметил, что среди современной западной "верхушки" друзей или сторонников России быть не может, стоит мыслить категориями меньшее и большее зло.

По мнению Исаева, трамписты – это умеренная партия, которая хоть и поддерживает Украину финансово, но исходит из необходимости поиска диалога с Россией для завершения конфликта. Глобалисты же, возглавляемые Великобританией, - это большее зло, они будут срывать любые попытки мирного урегулирования, считает политик.

В этом смысле Россия оказалась очень хорошо подготовлена, она полностью разрушила стратегию "бешеных" [глобалистов]. Комбинированные удары, которые были нанесены, и самое главное – взятие Константиновки, которое теперь всеми признано, полностью разрушили эту бутафорию, которую построила британская разведка о том, что Украина что-то там переломила сказал Андрей Исаев

Депутат добавил, что серьезным ответом Западу стало и поручение президента РФ Владимира Путина Минобороны оценить вклад каждой из стран-подстрекательниц в войну против России.