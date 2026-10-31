Депутат Журавлев заявил о списке целей для "Орешника" Депутат Журавлев: у Генштаба ВС РФ есть список целей для поражения "Орешником"

Москва31 окт Вести.У Генштаба ВС РФ есть список целей на поражение ракетной системой средней дальности "Орешник", по которым в случае необходимости будут нанесены удары, заявил член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, которые приводит Лента.ru, для использования "Орешника" особые предпосылки не нужны. Это вооружение, как пояснил Журавлев, применяется при решении определенных задач, а не "в ответ на что-то или от особой обиды".

Он подчеркнул, что этот вид вооружения не будут применять просто так.

"Орешник" — система весьма опасная, вспомните, сколько шума уже наделала при своих боевых запусках, но дорогостоящая. И пулять ей в белый свет, как в копейку, точно не стоит. Уверен, что у российского Генштаба есть список целей на поражение «Орешником» — вот по ним и будут стрелять. Естественно, когда поступит приказ сказал Журавлев

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Украина может получить удар "Орешником". По его словам, использовать это вооружение российская сторона может "при условии учащающихся террористических атак по мирному населению".