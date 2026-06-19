Деревянный амулет спас бойца СВО от гибели Амулет из алтайского кедра защитил российского бойца от осколка снаряда

Москва19 июн Вести.Бойцу ВС РФ с позывным Трофим удалось избежать гибели: от осколка вражеского снаряда его спас амулет из алтайского кедра "Знак солнца". Об этом сообщает в соцсетях отделение Народного фронта по Республике Алтай.

Талисман Трофиму подарил отец сослуживца.

Народный фронт узнал о бойце с позывным Трофим во время доставки гуманитарного груза за ленточку: в октябре 2024 года он заключил контракт, а в ноябре получил ранение говорится в сообщении

Теперь боец всегда носит оберег с собой.

В Народном фронте добавили, что амулеты из Алтая — подобные тому, что защитил от осколка Трофима, — были переданы бойцам на донецком направлении в ходе очередной гуманитарной миссии.

Ранее российский разведчик рассказал, как завел на позиции под Красноармейском более 20 штурмовых групп.