Дерипаска об отношениях с Набиуллиной: у нас гармония

Дерипаска охарактеризовал отношения с Набиуллиной одной фразой Дерипаска об отношениях с Набиуллиной: у нас гармония

Москва1 ноя Вести.Предприниматель Олег Дерипаска рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести" о гармонии в общении с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной.

Журналист обратил внимание на то, что они долгое время просидели вместе за одним столом.

У нас - гармония! признался Дерипаска

На вопрос Зарубина, успел ли Дерипаска обсудить с Набиуллиной болезненные вопросы, предприниматель ответил:

Мы решили остаться в гармонии сказал он

В начале сентября предприниматель заявил Зарубину, что очень хотел бы обсудить наболевшие вопросы с председателем Центрального банка России.