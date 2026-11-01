Москва1 нояВести.Предприниматель Олег Дерипаска рассказал Павлу Зарубину для ИС "Вести" о гармонии в общении с председателем Центробанка России Эльвирой Набиуллиной.
Журналист обратил внимание на то, что они долгое время просидели вместе за одним столом.
У нас - гармония!признался Дерипаска
На вопрос Зарубина, успел ли Дерипаска обсудить с Набиуллиной болезненные вопросы, предприниматель ответил:
Мы решили остаться в гармониисказал он
В начале сентября предприниматель заявил Зарубину, что очень хотел бы обсудить наболевшие вопросы с председателем Центрального банка России.