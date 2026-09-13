Дерипаска заявил, что хотел бы многое обсудить с Набиуллиной Дерипаска: очень хочется обсудить наболевшее с Набиуллиной

Москва13 сен Вести.Предприниматель Олег Дерипаска очень хотел бы обсудить наболевшие вопросы с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной. Об этом он заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Журналист подошел к бизнесмену во время официальной встречи президентов РФ и Вьетнама Владимира Путина и То Лама в Кремле и спросил, успевает ли предприниматель на подобных мероприятиях обсудить наболевшее главой ЦБ.

Очень тяжелый вопрос, в котором очень много нюансов. Тем более сейчас как раз неделя тишины. И никакого обсуждения, в принципе, быть не может. Хотя очень хочется это обсудить сказал Дерипаска

Ранее Путин сообщил, что темпы роста товарооборота между Россией и Вьетнамом увеличились вдвое. Он отметил, что только за прошлый год товарооборот между двумя государствами вырос почти на 6%.