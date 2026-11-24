Полтора литра воды в G20 дешевле всего обойдутся в Индии и Индонезии

Дешевле всего купить бутылку воды в G20 можно в Индии и Индонезии Полтора литра воды в G20 дешевле всего обойдутся в Индии и Индонезии

Москва24 ноя Вести.Дешевле всего купить полуторалитровую бутылку питьевой воды из всех стран "Большой двадцатки" можно в Индии, Индонезии и Италии. Россия по этому критерию занимает 12-е место, пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Так, среди 43 стран G20, включая отдельных членов Евросоюза (ЕС), дешевле всего полтора литра воды обойдутся жителям Индии (0,31 доллара)​​​. В Индонезии за такую бутылку нужно будет заплатить 0,42 доллара, в Италии – 0,54, в Венгрии – 0,57, а в Китае – 0,58 доллара.

Россия находится на 12 месте в этом рейтинге. По данным Росстата, в сентябре 2026 года средняя стоимость питьевой воды составила 0,8 долларов за полтора литра – это около 65 рублей.

Самая дорога вода оказалась в Австралии (1,68 доллара), Канаде (1,75 доллара), Финляндии (1,87 доллара), Ирландии (1,97 доллара) и в США (2,32 доллара.)