Десятилетний мальчик из Чечни получил премию имени Кеосаяна Пятиклассник из Чечни получил премию за спасение упавшего в туалет малыша

Москва2 окт Вести.Пятиклассник из Чечни Якуб Альвиев получил премию имени Тиграна Кеосаяна. Награду учредила вдова режиссера Маргарита Симоньян, размер премии составляет один миллион рублей. Об этом сообщает RT.

Десятилетний школьник Якуб Альвиев спас полуторагодовалого ребенка, который случайно провалился в выгребную яму уличного туалета в селе Кошкельды. Инцидент произошел 22 сентября. Прибежавшие на крики матери взрослые соседи не смогли пролезть в узкое отверстие, после чего на помощь вызвался пятиклассник. Мужчины опустили мальчика вниз за ноги, и он успел вытащить тонувшего ребенка до того, как произошло непоправимое. Спасенного малыша передали родителям и отвезли в больницу.

За проявленное мужество власти Чечни наградили Якуба почетной грамотой и денежной премией имени Тиграна Кеосаяна от регионального фонда имени Ахмата Кадырова. В школе мальчика охарактеризовали как отличника и отзывчивого ребенка, а семья рассматривает возможность его поступления в Суворовское училище.