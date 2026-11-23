Дело возбудили в Екатеринбурге после сообщений о плохом самочувствии детей

Детям в частном детсаду Екатеринбурга стало плохо, возбуждено уголовное дело Дело возбудили в Екатеринбурге после сообщений о плохом самочувствии детей

Москва23 ноя Вести.В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после сообщений о плохом самочувствии воспитанников в частном детсаду. Об этом сообщает управление СК России по Свердловской области в MAX.

О том, что детям стало плохо, стало известно из публикаций в соцсетях и СМИ. Там сообщалось о госпитализации нескольких несовершеннолетних, посещающих частный детский сад на улице Татищева.

По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) пишет СК

Выполняются следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего.