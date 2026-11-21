Детям в детсадах рекомендовали больше спать днем Роспотребнадзор рекомендовал увеличить дневной сон детей в садах до трех часов

Москва21 ноя Вести.Роспотребнадзор рекомендовал увеличить продолжительность дневного сна для воспитанников детских дошкольных учреждений и структур по присмотру за детьми на 0,5 часа.

Соответствующее указание содержится в обновленных методических рекомендациях Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В методических рекомендациях устанавливаются нормативы суточного и дневного сна для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста.

Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до 1 года – не менее 14-15 часов, от 1 года до 7 лет – 12-12,5 часа, из которых 2,5-3 часа отводится дневному сну сказано в документе

Согласно предыдущей редакции методических рекомендаций от 2021 года, детям в возрасте от года до семи лет предписывалось спать днем в течение 2-2,5 часов.

Ранее врач-невролог Миляуша Мамадалиева рассказала, чем полезен короткий дневной сон на работе.