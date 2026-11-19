Невролог рассказала, сколько времени детям нужно проводить на улице Невролог Демьяновская: продолжительность прогулок для детей зависит от возраста

Москва19 ноя Вести.Ежедневные прогулки необходимы детям для физического развития, укрепления нервной системы и поддержания полноценного сна. Об этом RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, пребывание на улице укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему, способствует формированию правильной осанки. Кроме того, под воздействием солнечного света вырабатывается витамин D, который необходим для усвоения кальция, указала эксперт.

По ее словам, детям до трех лет врачи рекомендуют проводить на улице до четырех-пяти часов в сутки, включая сон, дошкольникам – не менее трех-четырех часов. Младшим школьникам достаточно двух-трех часов, а подросткам – полутора-двух. При этом время можно распределять между несколькими выходами.

Естественный дневной свет регулирует выработку гормона мелатонина и нейромедиатора серотонина, от которых зависят качество сна и настроение ребенка сказала невролог

Ранее специалист рассказала, почему во время сна немеют руки. Демьяновская объяснила, что это может быть связано с заболеваниями нервной системы.