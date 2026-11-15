Невролог Демьяновская: онемение рук ночью может быть связано с болезнями нервов

Невролог Демьяновская рассказала, почему руки немеют во время сна Невролог Демьяновская: онемение рук ночью может быть связано с болезнями нервов

Москва15 ноя Вести.Ночное онемение рук может быть связано с заболеваниями нервной системы или неудобной позой. Об этом заявила невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По ее словам, которые приводит RT, если спать, подложив руку под голову или сильно согнув локоть, нервы могут сдавливаться.

Если рука затекла из-за неудобной позы, достаточно изменить положение конечности. … Но если онемение повторяется практически каждую ночь, вовлекает обе руки, то стоит выяснить его причину сказала Демьяновская

Для уточнения диагноза могут потребоваться специальные пробы и электронейромиография. Также онемение обеих рук встречается при диабете и дефиците витамина B12. Врач подчеркнула, что не стоит пытаться лечить регулярное онемение массажем, согревающими мазями или витаминами без назначения врача.

Ранее врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт, терапевт Сергей Астафуров заявил, что насторожиться при онемении рук во сне следует, если оно возникает регулярно, сохраняется длительное время или сопровождается болью и мышечной слабостью.