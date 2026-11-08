Москва8 нояВести.Онемение рук во сне чаще всего объясняется сдавливаем нерва. Об этом в беседе с RT рассказала врач-невролог клиники "Атрибьют" Мария Лавренова.
Специалист пояснила, что во сне человек, как правило, подгибает запястья или долго лежит на руке, что может привести к онемению, жжению или покалыванию.
Механизм прост: нерв получает раздражающее воздействие в локтевом или запястном канале. При запястном синдроме немеют большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного, при локтевом - безымянный и мизинецсказала Лавренова
Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал, что ношение лангетки на запястье во время сна поможет снять симптомы туннельного синдрома.