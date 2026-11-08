Врач Лавренова: онемение рук во сне чаще всего связано со сдавливанием нерва

Эксперт рассказала о причинах онемения рук во сне Врач Лавренова: онемение рук во сне чаще всего связано со сдавливанием нерва

Москва8 ноя Вести.Онемение рук во сне чаще всего объясняется сдавливаем нерва. Об этом в беседе с RT рассказала врач-невролог клиники "Атрибьют" Мария Лавренова.

Специалист пояснила, что во сне человек, как правило, подгибает запястья или долго лежит на руке, что может привести к онемению, жжению или покалыванию.

Механизм прост: нерв получает раздражающее воздействие в локтевом или запястном канале. При запястном синдроме немеют большой, указательный, средний пальцы и половина безымянного, при локтевом - безымянный и мизинец сказала Лавренова

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал, что ношение лангетки на запястье во время сна поможет снять симптомы туннельного синдрома.