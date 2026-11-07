Москва7 ноя Вести.Ношение лангетки на запястье во время сна поможет снять симптомы туннельного синдрома – снизить напряжение и уменьшить отек. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Также при усилении симптомов туннельного синдрома можно принимать нестероидные противовоспалительные препараты, уточнил врач.

Лангетку на ночь советовал пациентам. Слушайте, видимо, из-за того, что ночью у них все это отекает, становится хуже, в течение дня вы еще добавляете, то лангетка снимает напряжение, уходит отек, и вам хватает на определенное время. По размеру только надо в аптеке заказать и купить. Второе – это прием нестероидных противовоспалительных препаратов, иногда даже и стероидных. Иногда можем на два-три дня гормоны дать, снять отек. А если это не помогает, а работать надо, то офисную операцию делаем рассказал он

В некоторых случаях, чаще всего у женщин, туннельный синдром может быть симптомом заболеваний щитовидной железы.

Женщины часто бывает, что причин не находят. Очень часто причина – щитовидная железа. Изменение функции щитовидной железы, падение ее часто может сопровождаться вот этой штукой. Еще люди, которые принимают определенные лекарства после операции на молочной железе, у них 10% осложнений – вот этот синдром добавил врач

Туннельный синдром - это сдавление нерва в узком анатомическом канале между костями, связками или сухожилиями. Самый распространенный вариант - синдром запястного канала, когда срединный нерв в запястье зажимается, вызывая онемение, боль и слабость в пальцах.

Также Мясников сообщил, что большинство случаев развития онкологических заболеваний предотвратимы. По его словам, профилактика включает отказ от вредных привычек, активный образ жизни и сбалансированное питание.