Москва7 ноя Вести.Прием статинов жизненно необходим тем людям, у кого показатель липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина) равен либо больше 4,9 ммоль/л. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

Запомните все, у кого холестерин липопротеинов низкой плотности больше или равно 4,9, обязаны принимать пожизненно статины, потому что это вопрос жизни и смерти. Это вопрос как продолжительности жизни, так и качества жизни, потому что жить можно и на больничной койке, и писать под себя, пока тебя Господь не приберет. Это вообще не обсуждается сказал он

Аналогом статинов может выступать инклисиран, но его стоимость крайне высока, добавил Мясников.

Единственный путь у вас, если вы не хотите принимать именно статины – это моноклональные антитела, блокаторы PCSK9 – инклисиран. Делаются уколы раз в полгода, стоит очень-очень дорого. И зачем, если вы принимаете статины? уточнил врач

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