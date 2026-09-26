График может варьироваться от нескольких часов до круглосуточного пребывания

Минпросвещения: детские сады вправе самостоятельно устанавливать режим работы График может варьироваться от нескольких часов до круглосуточного пребывания

Москва26 сен Вести.Российские детские сады имеют право самостоятельно решать, в каком режиме работать. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин. По его словам, график может варьироваться от нескольких часов до круглосуточного пребывания.

Группы могут функционировать в режиме кратковременного пребывания (до пяти часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей отметил Володин

Кроме этого, если у родителей есть такая необходимость, детские сады могут организовывать работу в праздничные и выходные дни.

Эксперт уточнил, что для полноценной реализации образовательных программ дети должны находиться в группе минимум 3 часа ежедневно.

Отдельные правила действуют для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Режим работы дошкольных групп определяется исходя из особенностей жизнедеятельности местных жителей.