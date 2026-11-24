Москва24 ноя Вести.Снайперская винтовка с системой автозахвата цели производства Lobaev Arms, установленная на тяжелый гексакоптер, прошла испытания и обладает высоким потенциалом в борьбе с беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС оружейник-конструктор, основатель группы компаний Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Разработка успешна, есть видео испытаний. Мы получили вероятность поражения 9 из 10 на 100 м по тридцатисантиметровому гонгу в движении заявил конструктор

Он пояснил, что на беспилотнике закреплена винтовка ZOV с электроспуском, в таком исполнении она называется "Вызов", а система оснащена гиростабилизированным подвесом.

По словам Лобаева, изделие изначально создавалось как средство поражения живой силы, однако теперь в нем видят потенциал для борьбы с дронами. Такой аппарат способен патрулировать район несколько десятков минут и находиться в воздухе до часа, а также потенциально может работать по групповым целям.

Оружейник добавил, что винтовка монтируется на тяжелый квадрокоптер или гексакоптер, но может быть установлена и на дрон самолетного типа. Прицеливание осуществляется с помощью машинного зрения: комплекс самостоятельно захватывает цель и вносит все необходимые поправки для стрельбы.