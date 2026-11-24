Москва24 ноя Вести.Основатель Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что результативность российских снайперов в зоне СВО до появления так называемой "килл-зоны" была сопоставима с показателями снайперов Красной армии во время Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Лобаева, производитель располагает данными о сотнях подтвержденных попаданий у отдельных снайперов, использующих продукцию компании. Он добавил, что современные результаты фиксируют на видео с помощью специального оборудования, что, по его утверждению, исключает приписки.

Ранее оружейник отмечал, что развитие беспилотников изменило условия работы снайперов на поле боя.