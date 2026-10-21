Генерал Бижев: баланс сил в зоне СВО всегда был на российской стороне

Генерал Бижев рассказал о преимуществе России в зоне СВО Генерал Бижев: баланс сил в зоне СВО всегда был на российской стороне

Москва21 окт Вести.Баланс сил в зоне проведения спецоперации с самого начала был на стороне России, а после наращивания применения беспилотных систем преимущество российской стороны стало очевидным, заявил Ленте.ru генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, Украина раньше создала отдельный род войск беспилотных систем, но Россия догнала и опередила ее.

Изначально баланс сил всегда был на стороне Российской Федерации. В процессе всей операции он остается на стороне Российской армии. Поначалу мы немного отставали по применению беспилотников малой дальности, но нарастили и получили превосходство в воздухе по всем беспилотным системам сказал Бижев

Генерал также отметил бесповоротный характер процесса перехода территорий под контроль армии России. Он объяснил выбранный темп ведения боевых действий стремлением избежать больших потерь и подчеркнул, что российское командование действует обдуманно и последовательно.

Мы не торопимся, чтобы избежать больших потерь... Осталось очистить 10 процентов ДНР, впереди Запорожье, Херсон, Днепропетровск, а там и Одесса. Противник идет на любые уловки, чтобы сделать перерыв и перегруппироваться, но мы на эти грабли уже наступали. Цели прежние – полная капитуляция или достижение задач, поставленных верховным главнокомандующим подчеркнул он

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