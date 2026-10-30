Москва30 окт Вести.САУ "Гиацинт" является высокоэффективным артиллерийским орудием ВС РФ, способным поражать различные цели, включая вражескую технику. Об этом ИС "Вести" рассказали артиллеристы 55-й дивизии морской пехоты группировки "Восток".

В Днепропетровской области они вскрывают опорные пункты ВСУ, а эффективность их действий повышает самоходная артиллерийская установка "Гиацинт".

"Гиацинт" - это на данный момент топовое орудие, оно может работать по пехоте, артиллерии, вражеским блиндажам. При помощи "Гиацинта" уничтожили американские артиллерийские системы "Три семерки" (M777) и "Паладин" (M109A6/A7 Paladin) рассказал командир взвода c позывным Грач

Солдаты дали своей боевой машине человеческое имя Владимир, а ласково - Вова, что переводится со старославянского как "владеющий миром". Этот стальной ветеран, служащий на фронте с 2023 года, настоящий боец. Он выдержал немало испытаний, и до сих пор остается в строю. Основная угроза для "Гиацинтов" – дроны с тепловизорами. После каждого выстрела машина "светится" теплом, что делает ее легкой мишенью с воздуха. Поэтому расчеты вынуждены постоянно менять позиции, чтобы остаться незамеченными.

До первого прилета мы работаем с одной позиции, если прилеты учащаются, то перекатываемся пояснил Грач

По словам бойцов, с приближением зимы прятать установки станет еще сложнее.

Для нас это минус, потому что листва падает, все открывается. Но мы будем приспосабливаться к погоде. Сейчас будем копать капониры, укреплять и будем маскироваться максимально хорошо рассказал командир батареи с позывным Шерхан

Действия артиллерии играют ключевую роль в поддержке штурмовых операций, обеспечивая вытеснение противника из его оборонительных сооружений, даже самых сложных. Текущая фаза боевых действий на этом направлении характеризуется позиционными столкновениями. Российские войска, демонстрируя настойчивость и преодолевая ожесточенное сопротивление, планомерно расширяют зону контроля вглубь Днепропетровской области.