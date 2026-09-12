Москва12 сен Вести.9-летний британец итальянского происхождения принц Лелио Массимо ди Роккасекка деи Вольши стал самым молодым альпинистом, покорившим гору Монблан в Альпах. Об этом сообщает The Times.

Малолетний принц достиг высоты 4 807 м вместе со своим отцом принцем Валерио. Мальчик ранее уже покорял горы Гран-Сассо-д'Италия (2 912 м) и Бисхорн (4 153 м) в Швейцарии. Теперь Лелио планирует покорить ещедве альпийские вершины - Айгер (3 970 м) и Маттерхорн (4 478 м).

Альпинизм лишь мое хобби. Когда стану взрослым, я хочу стать палеонтологом признался Лелио в беседе с The Times

Отец юного альпиниста-рекордсмена поднялся на Монблан в 14-летнем возрасте, а будучи совершеннолетним покорил самую высокую точку Земли - Эверест (8 848 м).

Род Массимо имеет богатую и давнюю историю, которая берет свое начало со времен Древнего Рима. Сам 52-летний Валерио Массимо ди Роккасекка деи Вольши (Valerio Massimo di Roccasecca dei Volsci) окончил Кембриджский университет и управляет инвестиционным бизнесом.